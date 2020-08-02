شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 250 حادثة سرقة

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أفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3.750.000 ريال.
وقال “الكريديس”: الجرائم ارتُكبت في مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة – العليا – الملز – المعذر – منفوحة – العزيزية – الشفاء – ديراب – المنار – النظيم – النسيم – الروضة – الحمراء)، وتم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال وتم تسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم.
وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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