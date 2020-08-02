شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يوضح الاشتراطات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن مقياس درجة الحرارة في السيارة وُضع للتقريب وليس للتحقيق.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجب الانتظار قليلاً بعد ركوب السيارة لمعرفة درجة الحرارة الصحيحة لأن المعايير للسيارة المتحركة وليست المتوقفة”.
وأشار إلى أن درجة الحرارة الحقيقية تكون بعد 20 دقيقة من حركة السيارة، لأن الحرارة تكون محتبسة أثناء توقف السيارة مما يؤثر على قراءتها.
وختم الدكتور الزعاق بقوله “كذلك لا يؤخذ بالقراءة حال ارتداد السيارة والازدحام لأن عدم استقرار الموتور يؤثر على قراءة الحساس”.
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