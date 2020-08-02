سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر"... فيديو

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ب رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله فيما يبدو، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأثار الفديو موجة من لانتقادات وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين، بعد تكرار مزاعم مشابهة في العديد من الدول العربية والإسلامية بين فترة وأخرى.

وطالب مدونون سعوديون، بتوقيف الشخص بسبب المزاعم التي قدمها في الفيديو.

المهدي المنتظر هو شخص يظهر في نهاية الزمان وينشر العدل في الأرض وفقا لأحاديث نبوية إسلامية.