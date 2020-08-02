مستشار الرئيس اليمني يدعوه إلى العودة للبلاد 

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القاهرة، 2 أغسطس – سبوتنيك. وقال جباري وهو نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبر حسابه على تويتر، "الإساءة للرئيس والنائب والقيادات اليمنية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة".

وأضاف: "تصريح السفير (في إشارة إلى سفير السعودية لدى اليمن) حول طريقة خروجهم من صنعاء إحداها". متابعا "يقال من خرج من داره قل مقداره.. يا فخامة الرئيس عودوا تعود كل القيادات اليمنية".

ويشن ناشطون سعوديون انتقادات للقيادة اليمنية المقيمة في السعودية، على خلفية مرور نحو 6 أعوام من دون استعادة قواتها المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ عام 2015.

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وكان سفير المملكة العربية السعودية، محمد آل جابر، كشف في مقابلة مع محطة (إم بي سي) السعودية، في أيار/مايو من العام 2018، خطة إخراج نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، من اليمن، الذي كان يتولى حينها قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقيادة الفرقة الأولى مدرع في الجيش اليمني، و9 من أفراده عبر مروحية من دار الرئاسة في صنعاء إلى جيزان، بصفتهم أفراد عائلته.

ويتخذ الرئيس هادي من الرياض مقرا مؤقتا لممارسة مهامه منذ سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأعلن الرئيس هادي، في آذار/مارس 2015، مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم فيها.