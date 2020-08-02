شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصل ضيوف الرحمن، مساء اليوم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وكان ضيوف الرحمن، قد أنهوا اليوم الأحد، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، بينما يستعد الحجاج لإتمام مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، والانتهاء من رمي الجمار الثلاث في ثاني أيام التشريق، وبعدها يطبقون “العزل المنزلي” ضمن الإجراءات الطبية بعد إنهائهم المناسك، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وأعدت المسارات اللازمة لاستقبال الحجاج وخصص باب الملك فهد من جهة الساحة الغربية لدخولهم وخروجهم من الحرم حتى يتمكنوا من التوجه للحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم.