شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» تنقذ طفلاً ومقيماً من الغرق في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود السعودي، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من إنقاذ طفل هندي ومقيم يمني من الغرق بالمنطقة الشرقية.

وقالت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل تنقذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق”.