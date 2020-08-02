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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: منطقة مكة تتصدر إصابات فيروس كورونا بـ 153 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، اليوم الأحد، بـ 153 حالة، بينما حلت الرياض في المرتبة الثانية بـ 94 حالة، ثم جدة بـ 72 حالة، ثم الهفوف بـ 64 حالة، ثم بريدة بـ 54 حالة، تليها جازان بـ 52 حالة ثم المدينة المنورة بـ 44 حالة.
وكانت الصحة، قد أعلنت اليوم تسجيل (1357) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (2533) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (240.081) حالة ولله الحمد.
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