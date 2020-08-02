شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لتطبيق معادلات الإكسل على أي جدول في الوورد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لتطبيق معادلات الإكسل على اي جدول في الورود.
وقال الحمادي، معلقا على المقطع “بطريقة سهلة جداً بإمكانك تطبيق معادلات الاكسل على أي جدول في الوورد وبدون ما تفتح الإكسل لإجراء الحسابات!”.
وأضاف عبدالعزيز الحمادي “أن هذه الطريقة توفر على الكثير من المستخدمين الوقت والجهد لإنجاز المهام الخاصة بالإكسل بسهولة ويسر”.
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