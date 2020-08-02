شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تداعيات إغلاق كورونا تؤجل طرح "آيفون 12" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أرجأ عملاق التكنولوجيا الأمريكية "أبل" موعد طرح "آيفون 12" (iPhone 12) إلى أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، جراء تداعيات إغلاق فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية.



ويعني الإعلان أن المنتج الجديد سيغيب عن نافذة إطلاق منتجات الشركة خلال الفعالية السنوية المعتادة في سبتمبر/أيلول من كل عام، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم قوله كوك، في مؤتمر عبر الهاتف: "نعتقد أنه سيكون لدينا موسم عودة إلى الدراسة قوي".

وجاء تأكيد التأخير بعد شائعات تداولها المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا"، جون بروسر، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أجهزة "آيفون"، و"آيباد" الجديدة ستطرح في أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن التأخير في طرح هاتف "آيفون 12" جاء بالتزامن مع أحدث تقرير عن أرباح "أبل"، حيث أعلنت الشركة عن أخبار إيجابية خلال الربع الثالث من هذا العام.

على الرغم من تأثير "كورونا"، الذي أثر على سلاسل التوريد بشدة، أفادت تقارير أن مبيعات "آيفون" ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة تعزوها شركة "أبل" إلى الهاتف طراز "آيفون إس إي 2020" iPhone SE 2020، حسبما أفاد موقع "تك رادار".

كما أكدت الشركة أن مبيعات و"آيباد" و"ماك" Mac قد شهدت نموًا مزدوجًا على الرغم من تأثير فيروس "كورونا".

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لكن الأزمة الصحية العالمية الحالية أيضًا تعني أن "أبل" لن تضع أهدافًا للأرباح، مجددا، للربع الرابع من عام 2020.

وأشار "بروس" إلى أن "أبل" ربما تكشف أيضًا عن طرازات "آيباد" الجديدة، بما في ذلك الطراز المعتاد، و"إير" Air و"ميني"Mini إلى جانب "آيفون" المحدث في حدث الإطلاق المؤجل في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان موقع "آبل إنسايدر" نقل عن المسرب المعروف باسم "ihacktu" أن الشركة ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة "آيفون 12".

وأشار إلى أنه كما فعلت "أبل" في السنوات الماضية، ستعقد الشركة أيضا حدثا خاصا لطرح جهاز "آيباد برو" (iPad Pro) في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما يكون فكرة رئيسية افتراضية.

وذكر أن "أبل" ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة iPhone 12، تشمل "آيفون 12" أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و"آيفون 12 بلس" بحجم 6.1 بوصة، و"آيفون 12 برو" بحجم 6.1 بوصة، و"آيفون 12 برو ماكس" بحجم 6.8 بوصة.

وأوضح المسرب أن النماذج الأربعة مزودة بشاشات "أوليد" (OLED)، وتعمل بشبكات تقنية الجيل الخامس 5Gالتي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون.

وتتضمن النماذج الأربعة كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، كما تتميز نسخة "آيفون 12 برو" بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.

وإلى جانب الجيل الجديد من iPad Pro، يقول التقرير المسرب إن أبل ستطلق أول طرازات "أبل سيليكون ماك" Apple Silicon Mac خلال الحدث، بما في ذلك" ماك بوك" (MacBook)، و"ماك بوك برو" (MacBook Pro) مقاس 13 بوصة، وربما تعلن شركة "أبل" عن جهاز الواقع المعزز "أبل جلاس" (Apple Glass) خلال هذا الحدث، وفقا للمسرب.