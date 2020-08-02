المجلس الرياضي و«سكي دبي» ينظمان مسابقات التزلج على الثلج 15 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن تنظيم مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، يوم 15 أغسطس الجاري في «سكي دبي» بمول الإمارات، لتكون أولى المنافسات الثلجية في العالم منذ جائحة كوفيد 19 والتي ستقام وسط إجراءات احترازية وتدابير التباعد الاجتماعي.

وسيكون الدخول مجانياً من الساعة العاشرة صباحاً وتتاح المشاركة لجميع المتسابقين المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربع فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنان من السباقات الحرة الأولى ذات النمط المنحدر والثانية السباق بنظام «بيج إير» وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين وستكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز بما في ذلك تذاكر لسينما فوكس أو سكي دبي أو فلاي دبي أو الغداء في مطعم نورث 28.

وقال محمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي: «تفخر سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لإطلاق أول مسابقة رياضية ثلجية في العالم منذ فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19، وتقود دبي الطريق وتبين لبقية العالم أنه عندما يتم اتخاذ التدابير المناسبة، يمكن استئناف الأحداث والمسابقات الرياضية بأمان، وتتماشى هذه المسابقة أيضًا مع هدفنا المتمثل في جعل الإمارات وسكي دبي وجهة دولية للرياضة، ونرحب بكل المنافسين والمتفرجين ونعدهم بأنهم سيعيشون يومًا ملؤه المرح».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم سباق الجري الثلجي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط لمسافة 3 كيلومترات، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي يوفر تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسي رياضة الجري للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر في ذروة الصيف، وتتاح فيه المشاركة لـ 300 شخص فقط من داخل وخارج الدولة من الرجال والسيدات ما بين عمر 18 إلى 62 عاماً.