الصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ما يعد استمرار لتراجع المعدل اليومي لإصابات "كوفيد-19" لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر.

وبحسب بيان للوزارة "بلغ إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" 278835 بتسجيل 1357 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2917 بزيادة 30 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

​وأكدت الصحة السعودية في بيانها عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج حتى الآن.

وأشار البيان إلى أنه "تم تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 240081 حالة".