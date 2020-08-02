وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التكاتف الدولي لتجاوز جائحة كورونا

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "وام" الإماراتية أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالا مرئيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني. وتبادلا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط توترات كبيرة بين دول خليجية مثل السعودية والبحرين مع الجمهورية الإسلامية. وتابعت الوكالة أن :"الوزيرين بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلىلقاح للمرض". كما أشار عبدالله بن زايد إلى أهمية "تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة كوفيد – 19 مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة".

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