الدفاع التركية: تحييد 4 من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" خلال عمليات شمالي العراق.



وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن مقاتلات تركية استهدفت مخابئ لإرهابيي "بي كا كا" في منطقة "الزاب" شمالي العراق.



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وأكّدت أن الغارات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مع الأسلحة التي كانت بحوزتهم.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.