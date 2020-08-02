"القطرية" تعد بالمساهمة في تجاوز أعمق أزمة بتاريخ الطيران

لندن/ الخليج 365-الخطوط الجوية الدولية، قالت في بيان، إنّ الخطوط القطرية أكبر مساهم في المجموعة بحصة 25.1٪. "وعدت بزيادة رأس المال؛ ما يعني أنها ستوفر حوالي 688 مليون يورو"، وفق سي إن إن

-لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري حول ما أوردته سي إن إن نقلا عن بيان الخطوط الجوية الدولية.



أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الدولية، المالكة للخطوط البريطانية والإسبانية "أيبيريا"، أن الخطوط الجوية القطرية وعدت بزيادة رأسمال المجموعة للمساعدة في تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.

وقالت المحموعة أن زيادة رأس المال ستساعد الشركتين البريطانية والإسبانية على تجاوز أزمتهما المالية الخانقة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأحد، عن الخطوط الجوية الدولية، قولها إنها "تخطط لجمع ما يصل 2.75 مليار يورو، أي 3.3 مليار دولار، من المساهمين، بما في ذلك الناقلة القطرية، للمساعدة في تجاوز أعمق أزمة في تاريخ الطيران".

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وأضافت المجموعة الدولية، في بيان، أنّ الخطوط الجوية القطرية أكبر مساهم في المجموعة بحصة تبلغ 25.1٪. "تعد بزيادة رأس المال؛ ما يعني أنها ستوفر حوالي 688 مليون يورو"

وتعتزم الخطوط الدولية استخدام هذه الأموال " لسداد الديون وزيادة كمية النقد الذي تحتفظ به"، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري حول ما أوردته سي إن إن نقلا عن بيان الخطوط الجوية الدولية.

يشار أنّ الخطوط الجوية الدولية لا تتوقع عودة الطلب العالمي للركاب إلى مستويات 2019 قبل العام 2023 على الأقل.



وتضررت صناعة الطيران بشدة إثر جائحة كورونا؛ إذ تراجعت حركة المسافرين في الربع الثاني بنسبة تزيد عن 98٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت الإيرادات في الربع بنسبة 90٪ تقريبا، حسب إحصائيات الاتحاد الدولي للطيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.