الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع قرب الحدود السعودية

عزيز الاحمدي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة استطلاع، شمالي اليمن، قرب الحدود السعودية.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن دفاعات قواته الجوية "تمكنت من اسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع نوع (آر كيو 20) في أجواء مدينة حرض اليمنية، قبالة جازان السعودية بسلاح مناسب".

وأكد في تغريدة عبر تويتر أن "العملية موثقة بعدسة الاعلام الحربي" دون تفاصيل أكثر.

Advertisements

وفي سياق متصل، أورد موقع قناة المسيرة التابع للحوثيين خبرا عاجلا أكد فيه اعتزام القناة عرض مشاهد للطائرة التي تم إسقاطها.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.