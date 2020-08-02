كورونا.. 63 وفاة بالعراق و30 بالسعودية

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلن العراق، الأحد، تسجيل 63 وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت السعودية 30 وفاة، مؤكدة خلو المشاعر المقدسة من إصابات بالفيروس حتى خامس أيام الحج.

كما رصدت الكويت 4 وفيات، وقطر 3، وفلسطين وفاة واحدة، إضافة إلى 239 إصابة في الإمارات، وفق بيانات رسمية.

في العراق، سجلت وزارة الصحة في بيان، 63 وفاة و2447 إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 129 ألفا و151، بينها 4 آلاف و868 وفاة، و91 ألفا و886 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 30 وفاة و1357 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 278 ألفا و835، بينها ألفان و917 وفاة، و240 ألفا و81 حالة تعاف.

وأفاد بيان آخر لوزارة الصحة السعودية بـ"عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة" حتى خامس أيام الحج.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و463 إصابة بكورونا.

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وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 67 ألفا و911، بينها 457 وفاة، و59 ألفا و213 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و196 إصابة بالوباء.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 111 ألفا و107، بينها 177 وفاة، و107 آلاف و779 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و225 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و780، بينها 87 وفاة، و6 آلاف و664 حالة تعاف.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 239 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 60 ألفا و999، بينها 351 وفاة، و54 ألفا و615 حالة تعاف.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 18 مليونا و65 ألفا، توفي منهم أكثر من 689 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و359 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.