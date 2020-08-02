الكابتن فؤاد أنوار .. يفجرها مدوية

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*الكابتن الذهبي / فؤاد أنور صاحب الرأي القوي بكل مصداقية ، تعودنا منه أن نسمع الآراء بكل مصداقية ، من تلك الآراء الجريئة عندما تحدث عن بعض الإعلاميين الذين يرسلون رسائل عبر الجوالات به الصدق والأمانة والقيم الإنسانية ، وعندما يكتبون أو يظهرون عبر البرامج الرياضية تختفي مضامين رسائلهم ، ونرى ونسمع تضليل وافتراء وتعدي ، مناظر يندى لها الجبين ، رأي الكابتن الذهبي فؤاد أنوار كان تمام وفي الصميم ولا يخاف لومة لائم في قول الحق ، نعم كلنا تحدثنا قبل الكابتن فؤاد أنوار بنفس الأسلوب ، ولكن حينما تأتي من نجم ذهبي وصاحب مشوار حافل بالإنجازات يكون رأيه له قيمته ووقعه ، على أمل أن نرى توقف لمثل تلك السلبية الفجة ومعالجتها بشكل حازم دون تردد ، ويتخذون من برنامج ( كورة مع العجمة ) ذلكم البرنامج النموذجي في المهنية بكل مصداقية وحياد وإنصاف والتوعية والتثقيف ، كي نرى ونسمع برامج إعلامية تؤدي دورها الحقيقي كما يجب وينبغي تماما .
*مباراة الهلال والنصر منتظرة مفصلية ، نعم سوء الجاهزية للفريقين لن نرى مباراة ممتعة ، ولكن من سيرجح فريق على الآخر ، هو اللاعب المؤثر الذي سيتفوق في المواجهات الثنائية مع البراعة في الحسم من خلال صناعة الأهداف وكذلك التسجيل ، أيضا من يستفيد من الكرات الثابتة وترجمتها لأهداف حاسمة ومرجحة ، لذا من الصعوبة التوقع بنتيجة مباراة القادمة المرتقبة ، وإن كنت أرى بأن الدربي سينتهي بانتصار لأحدهما ولن ينتهي بالتعادل أبدا .
*غياب الجماهير عن الملاعب دون شك سيؤثر سلبا ، لآن الجماهير من عوامل التفوق لأي فريق ، لذا استئناف الدوري افتقد أجمل العوامل المؤثرة حقا .
* ما يراج حاليا عن إصابات لبعض لاعبين الاتحاد لأكثر من ستة لاعبين ، بمعنى الاتحاد سيعاني كثيرا ، الله المستعان .
*الحكام ستكون لهم كلمة الفصل أما سيؤدون مهامهم بكل براعة واقتدار وإعطاء كل ذو حق حقه ، وتحضر العدالة كما يتمنى الجميع ، ولكن أن حدثت أخطاء فادحة مؤثرة في تغير نتائج المباريات ، هنا الكارثة الغير منتظرة .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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