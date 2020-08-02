أعشاب تعالج متاعب المعدة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وفرت الطبيعة الأم العديد من العلاجات لمشكلات التهابات المعدة لتقضي بشكل نهائي على هذه المعاناة من خلال بعض المكونات والأطعمة الطبيعية التي تحمل مفعولاً سحرياً في تهدئة وعلاج التهابات المعدة.



أوردت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أنه يمكن علاج متاعب المعدة كالتهيج والآلام من خلال شرب شاي الأعشاب التالية.

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المليسة: الزيت العطري للمليسة له تأثير مضاد للتشنجات. ويحضر شاي المليسة بسكب من 2 إلى 4 ملاعق صغيرة من أوراق المليسة الجافة مع كوب من الماء المغلي ويُترك لينقع لمدة خمس إلى عشر دقائق. ويتم شرب من ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم.

اليانسون والشمر والكراوية: يساعد هذا المزيج على طرد غازات المعدة والأمعاء. وتتم عملية التحضير بتكسير البذور قبل التحضير مباشرة لعدم تطاير الزيوت العطرية، ويتم نقع ملعقتين صغيرتين من الخليط مع كوب من الماء المغلي، ويُترك المشروب لينقع لمدة 5 دقائق.

البابونج: الزيت الذي يحتويه البابونج يعمل على علاج الالتهابات والتشنجات ويعزز التئام الجروح. ويُسكب كوب من الماء المغلي على ملعقة كبيرة من زهور البابونج ويترك الشاي لينقع لمدة خمس دقائق. ويكفي لتخفيف الأعراض تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب بين الوجبات.