شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في إدارة الحسابات

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في إدارة الحسابات والتحقق من الغازات الدفيئة، وإدارة البصمة الكربونية للمياه، لتكون بذلك أول مؤسسة شرطية على المستوى العالمي تحصل على هذا الاعتماد.

وقال اللواء عبدالله حسين أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن شرطة دبي بمكانتها وسمعتها العالمية تمضي قدماً في كافة الصعد لتحقيق الإنجازات بما يضمن الريادة في العمل المؤسسي، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة والمعايير العالمية، وإن هذه النجاحات تأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي يوليه الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لتطوير أنظمة العمل وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

وأشاد اللواء أهلي، بالإنجازات التي حققها فريق العمل، مثمناً الجهود المبذولة من قبلهم في تحقيق هذه النتائج، وحصول شرطة دبي على شهادة الاعتماد في المعيار الدولي لإدارة الحسابات والتحقق من الغازات الدفيئة ISO 14064-1:2018، وفي المعيار الدولي لإدارة البصمة الكربونية للمياهISO 14046:2014، من قبل مؤسسة «راشان ريجستر للتصنيف والتقييم RUSSIAN REGISTER، والتي تعتبر من أكبر الشركات المعتمدة والخبيرة في هذا المجال، مقدماً الشكر أيضاً للدكتور عمرو طالب، ممثل «كاناغلف» للمعايير القياسية الدولية، والذي قام بتسليم شهادات الاعتماد.