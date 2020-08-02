أسرة إماراتية تقدم 782 لاب توب تعليمياً لخط الدفاع الأول بإسعاف دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قدمت أسرة رجل أعمال إماراتي 782 جهاز لاب توب تعليمياً لخط الدفاع الأول في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من المسعفين ومشغلي المركبات وفنيي الطب الطارئ، الذين يتقدمون الصفوف ويتصدون لوباء كورونا المستجد ويجاهدون لمنع تفشيه في مجتمع الامارات.

وأكدت الاسرة الإماراتية، التي رفضت الكشف عن هويتها، في بادرة تكشف عن حبها للوطن وحرصها على دعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة أنها قدمت تلك الأجهزة لاسر الميدانيين في الإسعاف ليستفيد منها أبناؤهم في مراحلهم التعليمية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات، في الوقت الذي تضرب فيه الرموز الوطنية أعظم الأمثلة على قيمة الوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع. لافتاً الى أن المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية، وأن الجميع يتبعون توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات النموذج والقدوة في توفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، منوهاً بأن المواقف الصعبة لا يمكن أن تنال من عزيمتنا.