239 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعافي 360.. والفحوص تجاوزت 5 ملايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



كشفت المنصة الإحصائية الخاصة ببيانات دولة الإمارات، المتعلقة بفيروس «كورونا»، وفقاً لآخر الإحصاءات، عن بلوغ عدد الفحوص التي أجرتها الجهات الصحية 5 ملايين و162 ألفاً و80 فحصاً في الدولة، منذ تفشي الوباء، أي أن عددها بلغ أكثر من نصف سكان الإمارات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الأحد، 2 أغسطس، إجراء 42428 فحصاً جديداً، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، كشفت عن 239 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 60999.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 360 مصاباً، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفيات، ليبلغ إجمالي المتعافين 54615. ولم تسجّل أي وفاة لليوم الثاني على التوالي، خلال عيد الأضحى المبارك، بحيث يكون عدد الوفيات في الدولة 351، ليصل معدل الوفيات من إجمالي الإصابات 0.6%.

ووفقاً للمنصة الموحدة التي تجمع ثلاث جهات هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يجري 52192 فحصاً لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ معدل الإصابات الإيجابي 0.6%، والحالات النشطة ومازالت تتلقى العلاج 6033 أي 61.0 لكل 100 ألف نسمة.

وأشارت المنصة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، وصل عدد الفحوص اليومية التي تجريها الجهات الصحية في الدولة إلى 47716 أي 482 لكل 100 ألف نسمة، كما بلغ متوسط الإصابة اليومية 298 حالة فقط، وفي المقابل بلغ المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الفترة ذاتها 347.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد، داعية إلى عدم التهاون في تطبيقها في الأماكن العامة، وفقاً للبروتوكولات المعلن عنها، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية، التي تعكسها أعداد الحالات اليومية، وارتفاع نسب الشفاء، لا تعني التهاون في تطبيق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.