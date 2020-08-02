اختفاء جبلين جليديين بسبب الاحترار العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



كشفت صور التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في 2015 و2020 اختفاء جبلين جليديين في القطب الشمالي الكندي خلال نصف عقد، بسبب الاحترار العالمي، وهو ما حقق توقعات قاتمة من عام 2017.

وكان مارك سيريز، مدير المركز الوطني للثلج والجليد، درس جبال وقباب الجليد في خليج باتريك، ونشر ورقة علمية في عام 2017 حذر فيها أنه إذا لم يتم كبح انبعاثات غازات الدفيئة، فإن الجبلين الجليديين سيختفيان في غضون خمس سنوات. وهو ما تحقق.

ويبلغ العلماء بانتظام عن ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في جميع أنحاء العالم، حيث يتجلى تغير المناخ في عالم يغلي ببطء، ما يؤدي إلى الجفاف والمجاعات والظواهر الجوية الاستثنائية، وارتفاع منسوب مياه البحر.

وأجرى باحثون من المملكة المتحدة وأستراليا سيناريوهات لتغير المناخ، حيث تستمر تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في الارتفاع بسرعة كبيرة، ووجدوا أن الفيضانات المصاحبة، بسبب ذوبان الجليد القطبي، ستعرض ملايين الناس للخطر وتكلف أكثر من 10 تريليونات جنيه استرليني.

وستزداد الأرض المعرضة للفيضانات الشديدة بأكثر من 96.500 ميل مربع حول العالم، بزيادة 48 % أو أكثر من 308.000 ميل مربع حالياً. وهذا يعني أن حوالي 77 مليون شخص آخرين سيكونون معرضين لخطر الفيضانات، بارتفاع 52 % إلى 225 مليون شخص على الأقل.