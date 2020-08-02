حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ـ شارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو من فيلم قصير شارك فيه وهو صغير، معلقاً عليه: «ركزوا إن الطفل دا أنا بجد، وليس شخصاً آخر. كان فيلم قصير وأنا صغير، وبالجرافيكس أدخلت نفسي وأنا كبير أكلمني وأنا صغير وعملت دراما جديدة»، ونال الفيديو إعجاب أكثر من مليون شخص على «إنستجرام».ـ شارك عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عبر حساباتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تجمعهم برئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، وتمنوا له الشفاء العاجل، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات نيويورك، ومن هؤلاء: شيرين عبد الوهاب، وأمير طعيمة، ورامي جمال.ـ استغاثت الإعلامية ريهام سعيد، عبر خاصية اللايف في «إنستجرام» بمقطع فيديو، بوزارة الداخلية المصرية، من أحد الشواطئ، وعلقت عليه: «أنا الآن بيتم التحرش بي أنا وابني، ومعي صور للمتحرشين أرجو معرفة أسمائهم وسأتقدم ببلاغ فيهم قريباً».

ـ انتهى نجوم الأغنية الشعبية المصرية محمود الليثي، وعبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة من تصوير أغنية جديدة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، تجمعهم على طريقة «الدويتو». ونشر الليثي صورة جماعية لهم عبر «إنستجرام» معلقاً: «انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل قريباً».

ـ أعلن الفنان باسل خياط عبر «إنستجرام» وفاة والده سمير خالد الخياط، ونعاه بصورة تجمعه به قائلاً: «أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان علي وجهي قبل أن ترحل، وداعاً الرجل الطيب. الرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، أبو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته».

ـ احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد الأضحى المبارك مع والدته الفنانة القديرة سمية الألفي. ونشر الفيشاوي عبر «فيسبوك» صورة تجمعه بها مع بناته، معلقاً عليها: «عائلتي كل حياتي، أحبكم كثيراً وكل عام وأنتم بخير».

ـ تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح» في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» مقطع فيديو أثناء عمل «الميك أب» الخاص بأحد المشاهد، ويشارك في العمل روجينا، وأحمد فهمي، وصبري فواز، ومعتصم النهار، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.