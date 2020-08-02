وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان قضايا الاستقرار الإقليمي والأمن العربي

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزيرين تناولا عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي.

كما تطرقا إلى الترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.