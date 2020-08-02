إعلام: فرص تنفيذ خطة "الضم" تتقلص

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ونقلت صحيفة "هآرتس العبرية"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن تنفيذ خطة "الضم" سيجرى بناء على تطورات الموقف السياسي لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن السلطة الفلسطينية بدأت تشعر بخيبة أمل إسرائيلية، حيث ترى أنه في حال لم يتم تنفيذ خطة "الضم" الإسرائيلية قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية إجراء مناقشات بشأن تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، لكنها تشترط أن يعلن نتنياهو بشكل علني وقف خطته الخاصة بـ"الضم".

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.