مستشار الأمن الوطني العراقي يتلقى دعوة لزيارة روسيا لبحث تطوير العلاقات الثنائية

القاهرة - سبوتنيك. وأصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني العراقي بيانا، اليوم الأحد كشف فيه تفاصيل اللقاء الذي جرى اليوم، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها العلاقات الروسية العراقية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، بجانب الدور الروسي في المنطقة.
وذكر البيان أيضًا أن السفير الروسي ماكسيموف نقل رغبة الحكومة في موسكو بتطوير العلاقات مع العراق في المجال الأمني وغيره من المجالات، موجها دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى الأعرجي لزيارة الجمهورية الاتحادية.
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وسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تطبيق تلك السياسية عمليا، حينما قرر بدء جولاته الخارجية الشهر الماضي بزيارتين إلى السعودية وإيران، وبالفعل أتم الثانية لكن الأولى لم تتم بسبب مرض العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وتأتي الدعوة الروسية أيضا بعدما أجريت الولايات المتحدة مع العراق في وقت سابق من يونيو/حزيران أول حوار استراتيجي عقب خلافات برزت على خلفية اغتيال الجيش الأمريكي في العراق الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما أعقبه من رد إيراني بقصف قواعد عراقية يتواجد فيها أفراد من الجيش الأمريكي.
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