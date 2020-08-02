البحرين: تصريحات تركيا استفزاز مرفوض

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استنكرت وزارة الخارجية البحرينية التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد الإمارات، ووصفتها بالإستفزاز المرفوض والتهديد المستهجن، تتناقض مع الأعراف الدولية.

"الخليج 365" من دبي: انتقدت البحرين تصريحات تركيا بشأن الإمارات، واصفة إياها بالعدائية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الأحد، استنكارها للتصريحات العدائية التي صدرت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات، واعتبرتها استفزازًا مرفوضًا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدًا مستهجنًا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.

وشدد البيان على تضامن البحرين مع دولة الإمارات الشقيقة، ووقوفها صفًا واحدًا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.

وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال السبت إن على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي، منتقدًا تصريحات وزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا. أضاف: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي". (التفاصيل)

وكانت وسائل إعلام تركية وقطرية نقلت عن وزير الدفاع التركي تصريحات انتقد فيها موقف الإمارات بشأن ليبيا. ويذكر أنه منذ نوفمبر الماضي، تاريخ توقيع الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس، تزايدت التدخلات التركية في ليبيا، ومنذ ذلك الحين أرسلت أنقرة آلاف المرتزقة للقتال إلى جانب فصائل الوفاق ضد الجيش الليبي، على الرغم من كافة المساعي والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار.