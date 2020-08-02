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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. 1357 إصابة جديدة و30 وفاة خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، آخر تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من حيث عدد الإصابات والوفيات والتعافي خلال الساعات الماضية.
وسجلت الوزارة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا،و30 وفاة جديدة، فيما أكدت تعافي 2533 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (240,081) حالة ولله الحمد.
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