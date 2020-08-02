شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ صباح الغد.. رحلات جوية لنقل الحجاج إلى 8 وجهات داخلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تنطلق صباح غد الإثنين، الرحلات الجوية لنقل ضيوف الرحمن، لعودتهم إلى وجهاتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك حج هذا العام بيسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وأكّد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور، أنه جاري العمل في جميع القطاعات والمواقع التشغيلية في المشاعر المقدسة والمطارات، بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وكشف “نور” أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغ 25 رحلة للقدوم والمغادرة، وذلك من وإلى الوجهات التالية: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جيزان، تبوك، حيث تبدأ مغادرة الرحلات صباح غد، وفقاً لـ«عكاظ» .
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