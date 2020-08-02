شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 13 مركبة تحمل 49 ذبيحة فاسدة في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت أمانة محافظة جدة، من إحباط تهريب 49 ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 13 مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وأوضح الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.
وأضاف وكيل الأمين م الزهراني أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز 13 مركبة تحمل 49 ذبيحة فاسدة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.