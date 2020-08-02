شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي بريدة» يستقبل 70 حالة «قطع يد» خلال يوم واحد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة صباح أول أيام عيد الأضحى، أكثر من 70 حالة ‏طوارئ بسبب ذبح الأضاحي. Advertisements شملت قطع الأيدي وإصابات عرضية، وتم مباشرتها وتقديم الخدمات العلاجية لها وخياطة الجروح وإيقاف نزيف الدم فيها عبر الفريق الطبي المتخصص لمثل هذه الحالات. وبين مدير قسم الطوارئ، ‏الدكتور ياسر الرسيني، أن المستشقى كانت على أتم الاستعداد لاستقبال مثل هذه الحالات ومباشرتها بشكل عاجل وإجراء الجراحات البسيطة وإيقاف نزيف الدم، لافتاً إلى أن جميع الحالات تتمتع بالصحة والعافية ولا يوجد أي مضاعفات عليها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تخصصي بريدة» يستقبل 70 حالة «قطع يد» خلال يوم واحد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.