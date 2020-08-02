شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن ينتهون من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهى ضيوف الرحمن، اليوم الأحد، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، بينما يستعد الحجاج لإتمام مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، والانتهاء من رمي الجمار الثلاث فى ثانى أيام التشريق، وبعدها يطبقون “العزل المنزلي” ضمن الإجراءات الطبية بعد إنهائهم المناسك، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وأعدت المسارات اللازمة لاستقبال الحجاج وخصص باب الملك فهد من جهة الساحة الغربية لدخولهم وخروجهم من الحرم حتى يتمكنوا من التوجه للحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم.

وأكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

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