شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: أمريكا سجلت 46.7 كأعلى درجة حرارة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، قائمة بأعلى وأقل درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن أعلى درجات حرارة مسجلة في مدن الولايات المتحدة كانت 46.7 درجة مئوية، بينما سجلت أقل درجة حرارة 5 درجات مئوية.

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