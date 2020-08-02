شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الحجر المنزلي على الحجاج 14 يوماً وإخضاعهم لفحص كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم فرض الحجر المنزلي على الحجاج 14 يومًا بعد انتهاء المناسك، وإخضاعهم لفحص pcr لضمان الخلو من كورونا، وفقا لـ”العربية”.

Advertisements

ويستعد حجاج بيت الله، اليوم الأحد، لإنهاء مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، والانتهاء من رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وبعدها يطبقون “العزل المنزلي” ضمن الإجراءات الطبية بعد إنهائهم المناسك، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية.

ويستقبل المسجد الحرام، أفواج الحجيج عن طريق ساحة أجياد وإبراهيم الخليل لأداء النسك الأخير للحج، وهو طواف الوداع، وسط جهود تنظيمية تتكامل من مرحلة إلى مرحلة، حتى يصل الحاج إلى صحن المطاف.

وأعدت المسارات اللازمة لاستقبال الحجاج، وخصص باب الملك فهد من جهة الساحة الغربية لدخولهم وخروجهم من الحرم حتى يتمكنوا من التوجه للحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم.