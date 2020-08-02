شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع خمور داخل استراحة بمكة وإتلاف كمية ضخمة من المسكرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت فرق التفتيش في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، معملاً لتصنيع الخمور داخل إحدى الاستراحات في بئر الغنم.

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وصرّح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي قدح، بأنه تم مداهمة الموقع، وضبط كميات من الخمور، وجرى إتلاف 3744 لترًا من المسكر، و20 كجم من مادة الخميرة، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وأوضح “قدح” أنه تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في ضبط مثل هذه الممارسات ذات الأثر السلبي، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.