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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البصل الأحمر ينشر عدوى فيروسية في 30 ولاية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
متابعات_ السعودية نيوز
قالت قناة "سي بي إس" التليفزيونية إن عدوى السالمونيلا، أصابت حوالي 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أمريكية.
وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية)، البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، كمصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة.
وسيتم سحب جميع أنواع البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو، التي ربما تم تخزينها بجانب كميات البصل الأحمر، المحتمل أن تكون مصابة بالسالمونيلا، بسبب خطر انتقال مسببات المرض.
ووفقا للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم حاليا تسجيل 396 حالة إصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.
وأشارت القناة، إلى أنه تم في كندا أيضا تسجيل تفشي لهذه العدوى المعوية، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة.
ومعظم حالات داء السالمونيلا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تكون خفيفة السريان، وفي معظم الحالات يتعافى المرضى دون علاج خاص. لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادا ومهددا للحياة.
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