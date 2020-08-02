شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشر علامات يرسلها الجسم فلا تغفلها.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يرسل الجسم العديد من الإشارات لتحذير الإنسان من مشاكل صحية لديه قد لا يكون على دراية بها. ويترجم الجسم هذه الإشارات إلى أعراض يشعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج المناسب.



وفي الغالب يكون الشعور بالألم هو الرسالة التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما، لكن في بعض الأحيان تظهر أعراض غير مؤلمة، لكنها شديدة الأهمية ولا ينبغي تجاهلها.

نتعرف على أهم هذه العلامات استناداً خبراء سبرت (DW) آراءهم.

تشقق وجفاف الشفاه

بحسب موقع فوكوس الألماني (Focus)، يدل تشقق الشفاه وجفافها على نقص في فيتامين ب، خاصة من نوع (ب 2). وينصح الموقع بعدة أغذية تمد الجسم بفيتامين ب ومنها البروكولي ومنتجات الألبان.

ويضيف موقع بوستل (Bustle) أن الشفاه المشققة قد تدل أيضاً على عدم شرب كميات كافية من المياه وشعور الجسم بالجفاف. أما في حالة ظهور أعراض أخرى مثل تكون طبقة بيضاء على الشفة أو تحولها للون زهري داكن، فينصح موقع هيلثلاين (Healthline) بزيارة طبيب للأمراض الجلدية، حيث إن هذه الأعراض قد تكون مؤشراً على وجود التهاب من نوع ما في الجسم.

شعر ضعيف ومتساقط

الشعر الضعيف والباهت قد يكون علامة على نقص فيتامين أ في الجسم، بحسب ما ينقل موقع فوكوس. ويستطيع الجسم الحصول على حاجته من فيتامين أ عن طريق تناول الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة. أما الشعر المتقصف والمتساقط فقد يكون علامة على نقص الحديد والزنك.

ويضيف موقع ويب ميد (WebMD) الطبي أعراضاً أخرى يجب الالتفات لها، مثل القشر الأصفر في الشعر، وهو ما قد يشير إلى وجود التهاب يعرف باسم التهاب الجلد الدهني.

نزيف اللثة

يشير نزيف اللثة عادة إلى وجود نقص فيتامين سي بالجسم. ويقول موقع فوكوس إن اللثة الملتهبة والتي تنزف باستمرار قد تكون علامة على وجود مشاكل بالقلب. كما يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة تحذير من مرض السكري بنوعيه بحسب ما يذكر موقع ويب ميد (WebMD)، وفي حالات نادرة قد يكون مؤشراً على سرطان الدم.

إذا كان السبب نقص فيتامين سي، فيمكن تناول أغذية تحتوي عليه مثل التوت والفلفل والسبانخ.

اضطرابات النوم

يُرجع موقع فوكوس أغلب إضطرابات النوم إلى السلوك الخاطئ للشخص في المساء. فمن يتصفح جواله قبل النوم لن يتمكن من الاسترخاء بشكل كامل. لكن في بعض الأحيان قد يكون السبب في عدم القدرة على النوم هو نقص الكالسيوم والماغنسيوم بالجسم.

وينصح الموقع بتناول الموز والأفوكادو للحصول على الكالسيوم والبقوليات والحبوب من أجل مد الجسم بالماغنسيوم. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك أسباب أكثر خطورة وراء هذه الاضطرابات، فبحسب موقع ويب ميد يعاني البعض من صعوبة التنفس أثناء النوم، وهو الأمر الذي قد يدل على وجود مشاكل بالقلب أو الرئة.

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العيون المنتفخة

العيون المنتفخة قد تكون علامة على نقص النوم، لكن بحسب موقع فوكوس قد تكون أيضاً مؤشراً على الإصابة بالحساسية، أو على ضعف في الكلى. كما تتسبب الأطعمة المشبعة بالملح في انتفاخ العينين لدى البعض.

أما موقع وومنز هيلث (Women’s Health) فيشير إلى أن الدورة الشهرية قد تتسبب أيضاً في انتفاخ العينين لدى بعض النساء. وفي بعض الأحيان قد يكون سبب الانتفاخ خلل ما بالغدة الدرقية، بحسب الموقع.

اللسان الأبيض

في بعض الأحيان تتكون طبقة بيضاء سميكة على اللسان، ويقول موقع فوكوس أن ذلك قد يشير إلى نقص فيتامينات أ وسي وب12، كما قد يكون مؤشراً على وجود التهاب ما بجسم الإنسان.

ويضيف موقع عيادات مايو كلينيك الأمريكية أسباباً أخرى مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإصابة ببكتيريا معينة.

تورم الأطراف

يحدث التورم في الجسم عادة بسبب ترسب المياه في مناطق منه مثل القدمين. وبحسب موقع فوكوس، فإن ترسب المياه في القدمين يشير إلى مشاكل بالدورة الدموية.

ويقول موقع مؤسسة رعاية المسنين الأمريكية (AARP) إن حدوث تورم بالقدمين أو الكعبين قد يكون علامة على وجود تخثر يتسبب في سد الأوردة.

الإرهاق المستمر

إذا كان الشخص يأخذ قسطه من النوم والراحة ويشعر بالإرهاق في اليوم التالي، فقد يعني ذلك وجود مشاكل في القلب، بحسب ما يقول موقع (Women’s Health). كما يمكن أن يكون السبب هو خلل في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد، وفقاً لموقع فوكوس.

الأطراف الباردة

إذا كانت الأطراف باردة طوال العام، حتى خلال فصل الصيف، فقد يكون ذلك علامة على ضغط دم منخفض أو ضعف في عضلة القلب، بحسب ما يقول موقع فوكوس.

ويتسبب أيضاً نقص وظائف الغدة الدرقية في برودة الأطراف لدى البعض. أما إذا شعر الشخص بتنميل في أطرافه، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري، كما يفسر موقع (Womens’s Health).

رائحة الفم المزعجة

يقول موقع فوكوس إن التهاب اللوزتين المتكرر قد يتسبب في رائحة فم مزعجة. كما تشير رائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلى أو الأمعاء. وينصح الموقع الشخص بزيارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض.