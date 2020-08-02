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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز علمي روسي يعلن موعد بدء إنتاج لقاحه ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية، إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف المدير العام لموقع (روسيا اليوم) اليوم الأحد: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، لذلك من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".
وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة Vector ضد الفيروس، في سبتمبر(أيلول) المقبل، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
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