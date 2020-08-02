قبل السفر إلى معسكره الخارجي.. منتخب الإمارات يعود إلى تجمعه في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الاثنين إلى تجمعه الداخلي في مدينة العين استعداداً للسفر إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي للفترة من 5 إلى 23 أغسطس الجاري في إطار تحضيراته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة.

واختار الكولومبي خورخي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الوطني 28 لاعباً للسفر والتواجد في المعسكر هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الاحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سيبستيان تيجالي، أحمد خليل.

وكان الأبيض أقام تجمعاً داخلياً في مدينة العين استمر لمدة أسبوع خاض خلاله برنامجاً تدريبياً اشتمل على محاضرات واجتماعات خلال الفترة الصباحية وتدريبات بدنية خلال الفترة المسائية باستاد هزاع بن زايد إلى جانب خضوع عدد من اللاعبين لبرامج علاجية خاصة تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب.

وعقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الأربعاء الماضي اجتماعها الدوري عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني الأول وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان ومحمد عبيد هلال الظاهري وعبدالحميد المستكي وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد مقرراً.

وناقشت اللجنة آخر الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني في صربيا، حيث أكدت حرصها على توفير كل مقومات النجاح للأبيض خلال الفترة المقبلة إلى جانب التنسيق مع الأمانة العامة التي قامت بدورها بالتواصل مع الجهات المختصة بالدولة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد.

وقال يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية: إن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص كل الحرص على توفير البيئة المناسبة لمنتخباتنا الوطنية خاصة المنتخب الأول الذي تنتظره مهمة ليست بالسهلة وتحتاج إلى تحضير مثالي من كافة النواحي البدنية والفنية والذهنية خاصة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة كورونا.

وأوضح السهلاوي أن اختيار صربيا مقراً لإقامة المعسكر جاء بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة انطلاقاً من حرص اتحاد كرة القدم على التواصل الدائم والمستمر مع هذه الجهات إلى جانب توفر كل ما يحتاج إليه المنتخب من مقر إقامة وملاعب تدريب مناسبة ومطابقة للشروط التي يجب اتباعها خلال فترة التدريبات.

وأشاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالعمل الذي قام به أعضاء الجهاز الفني والإداري للأبيض خلال فترة التجمع الأول التي جاءت إيجابية جداً ومهمة بالنسبة لبينتو الذي رسم صورته العامة عن اللاعبين وتعرف إلى إمكانياتهم عن قُرب.