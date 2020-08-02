بايدن يتجه إلى اختيار سيدة سوداء لمنصب نائب الرئيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكشف جو بايدن في القريب العاجل اسم المرشحة التي ستشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في حال فوزه على دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، وتبدو السناتورة السوداء كامالا هاريس ذات حظوظ كبيرة لمرافقة المرشح الديمقراطي السبعيني في سباقه إلى البيت الأبيض.

وبعدما وعد بإعلان خياره «في الأسبوع الأول من أغسطس/آب» بعد أشهر من الترقب، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مازحاً، إنه من الصعب عليه استقبال المرشحين بينما يقف الصحفيون أمام منزله.

غير أن فريقه يستعرض في الكواليس آخر الأسماء المتنافسة، ويتواصل معهن عبر الهاتف أو عبر الإنترنت في ظل أزمة «كوفيد ـ 19».

وأسفر تفشي الوباء عن أكثر من 150 ألف وفاة في الولايات المتحدة، في حصيلة بشرية ترافقت مع ركود اقتصادي واستعار مشاعر الغضب تجاه عنف الشرطة، والعنصرية.

وضاقت لائحة المرشحات في الأسابيع الأخيرة في ظل تتابع الأحداث غير المسبوقة التي ترافق هذه الحملة الانتخابية. وبعد انتخابات تمهيدية ديمقراطية اتسمت بالتنوّع، تعهد المرشح البالغ 77 عاماً باختيار امرأة، ستكون أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ومنذ وفاة جورج فلويد اختناقاً بعدما جثا شرطي أبيض على رقبته لنحو ثماني دقائق، تصاعد الضغط عليه لاختيار مرشحة سوداء. وتبدو كامالا هاريس (55 عاماً) في صدارة التوقعات.

والثلاثاء، التُقِطت عبارتا «موهوبة» و«احترام كبير لها» تحت اسم هاريس في مفكرة جو بايدن التي كان يحملها بيده أمام المصورين، ما زاد التوقعات بشأن سناتورة ولاية كاليفورنيا. وتضاعف السيرة الذاتية لهذه المرأة المنحدرة من مهاجرين من جامايكا والهند، حظوظها.

وتعد لحظة اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس بالغة الأهمية بالنسبة إلى جو بايدن، وهو حدث كبير تقليدياً في سياق الحملات الرئاسية الأمريكية.

وسيكون بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً في حال فوزه، وقد ألمح إلى أنه لن يترشح لولاية ثانية.