شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون متطرفون يقتلون 13 شخصاً في مخيم للنازحين بالكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر أمني ومسؤول محلي لـ«رويترز»، إن مسلحين يشتبه بأنهم من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة قتلوا 13 شخصاً على الأقل وأصابوا ثمانية آخرين بجراح، في هجوم بقنبلة يدوية على مخيم للنازحين شمالي الكاميرون، الأحد.
وقال رئيس البلدية مجيويه بوكار، إن المهاجمين المجهولين ألقوا قنبلة على مجموعة من الناس في مخيم للنازحين ببلدة موزوجو قرب الحدود النيجيرية في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون.
وأبلغ سكان محليون بوكار بأن 13 شخصاً قتلوا. وقال مسؤول أمني، أكد وقوع الهجوم، إن اثنين من المصابين لقيا حتفهما أيضاً، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 15 شخصاً.
وكثيراً ما يمتد العنف الذي أودى بحياة 30 ألف شخص، وشرد ملايين آخرين، من نيجيريا، إلى الكاميرون والنيجر وتشاد المجاورة.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي اجتاح نحو 300 مسلح يشتبه بأنهم من «بوكو حرام» جزيرة في بحيرة تشاد في أقصى شمالي الكاميرون، وقتلوا 24 شخصاً، بينهم 16 جندياً كاميرونياً كانوا متمركزين في نقاط تابعة للجيش.
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