موسى شناعة يتوج ببطولة جبل علي لأساتذة الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأردني موسى شناعة، بطلاً لبطولة جبل علي الصيفية لأساتذة الجولف بتسجيله الرقم القياسي الأول من نوعه بثلاث ضربات تحت المعدل، بنتيجة 67 ضربة، بفارق مريح بـ6 ضربات عن أقرب منافسيه، الوصيف السويسري ارجنديوال بتسجيله 73 ضربة، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله كلبت بـ8 ضربات فوق المعدل بتسجيله 78 ضربة.

جاء ذلك في ختام البطولة التي نظمتها شركة تنظيم فعاليات الجولف بالتعاون مع إدارة ملاعب جبل علي للجولف، التي احتضنت منافسات بطولة أساتذة الجولف لفئة الشباب المقامة تحت التصنيف العالمي لشباب الجولف، وتحرص الشركة على تنظيمها في ملاعب الدولة بمعدل 6 بطولات خلال الموسم.

وشهدت البطولة في نسختها الصيفية الثانية مشاركة أكثر من 40 لاعباً من مختلف الجنسيات والمقيمين والوافدين، بهدف الحصول على نقاط التصنيف العالمي للعبة.

وفي منافسات فئة الصافي بعمر أقل من 10 سنوات، حصد المركز الأول اللاعب هاشم شناعة، وحل ثانياً الياباني شون وايدر، وثالثاً النمساوي ايوان وايدور.

وفي منافسات الفتيات في فئة الجروس فازت الإنجليزية كاتي بيبي بالمركز الأول، وحلت الهندية آسيا سليم وصيفة، وجاءت الكندية كرامة بريدجمان ثالثة.

وفي منافسات فئة الصافي حققت المركز الأول الكندية مايا بريدجمان، وحلت وصيفة الكندية اشوريا.

وشهد البطولة علي كلبت المدير العام لشركة تنظيم فعاليات الجولف، وعبدالله شناعة المدير التنفيذي للشركة، وعدد كبير من أولياء الأمور والمهتمين باللعبة والبطولة. وحرص المسؤولون على عدم تسليم الجوائز والهدايا للفائزين، تنفيذاً لتعليمات التباعد الاجتماعي والمحافظة على سلامة اللاعبين باتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».