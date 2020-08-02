شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء متكافئ بين «إماراتي» و«الأمين» في كأس الوثبة ببلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة ضمن النسخة الثانية عشرة فعالياته، حيث تقام مساء الاثنين، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، فعاليات الجولة 22 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
ويجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، 12 خيلاً من بلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتظر أن يأتي حافلاً بالإثارة والتكافؤ.
ويبحث عن لقب الجولة المرشح الأول «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس اوين، وقيادة ستيفان هيلين، وينحدر من نسل «السعودي» والفرس «هوركيدي».
وينافسه رفيقه في الإسطبل «الأمين» بقيادة ستيفان برو، وينحدر من نسل «نوريسك الموري» والفرس «الجوازاء»، وهناك «ماي شون دو بيبول» بقيادة تريسي مينوت، و«اوريج» بقيادة جوري بوجارتس، و«عمار ابن انجالي» بقيادة فاندر بيك، و«رويال بلو ليدي» بقيادة دامين ارتو.
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