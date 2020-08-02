شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يتألق في سباق ستراده بيانكه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أسبوع شهد أداء قوياً من فريق الإمارات في جولة بورجوس، أحرز خلاله فيرناندو جافيريا فوزاً مهماً، تمكن الفريق من إحراز الفوز مجدداً بفضل درّاجه دافيد فورمولو الذي حل في المركز الثاني في سباق ستراده بيانكه، أولى فعاليات الجولة العالمية لهذا العام، والذي فاز فيه البلجيكي فاوت فان آرت (فريق جامبو-فيزما) بالمركز الأول، متقدماً على فورمولو الذي حل ثانياً، وعلى منافسه ماكس شاخمان (بورا-هانزغروي) الذي حل في المركز الثالث.
وتعليقاً على الفوز، قال دافيد فورمولو: «كان سباقاً جميلاً بحق، لكنني عانيت ارتفاع درجات الحرارة والإرهاق بعد تدربي لمدة شهر في المرتفعات، إنني سعيد كالعادة بمشاركتي في سباق ستراده بيانكه، ويؤسفني أنني لم أحقق المركز الأول، لكنني سعيد بنتيجتي وبفوزي بالمركز الثاني الذي توّج جهودنا خلال الأسبوع، أتطلع الآن إلى المشاركة في سباق ميلان-سان ريمو الذي سيكون مختلفاً بعض الشيء، لكننا مستعدون جميعاً لتقديم أفضل أداء ممكن».
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