شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جودة ينضم إلى «نفط ميسان» العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي العراقي مع لاعب فريق الطلبة السابق، مصطفى جودة، لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من النادي، إن الإدارة أكملت تعاقدها مع مهاجم الطلبة السابق مصطفى جودة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب جودة سبق له تمثيل فرق النفط والكهرباء، والزوراء، والطلبة، كما مثل منتخب العراق الأولمبي في أكثر من مناسبة.

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