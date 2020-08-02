ارتداء القناع إجباري في 69 بلدية بفرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت محافظة مايين الواقعة غربي فرنسا، أن ارتداء القناع سيكون إجبارياً اعتباراً من غد الاثنين، في الأماكن العامة في 69 بلدية في المحافظة، بسبب انتقال فيروس كورونا المستجد سريعاً.

وذكرت قناة «بى إف إم» الإخبارية الفرنسية، أن هذا القرار سيشمل لافال، ومجتمع بلديات بييه دو شاتو ـ جونتييه، ومجتمع بلديات إرني، وكذلك بلديات مايين، وإيفرون، وكراون، ورينازي، وهي القطاعات الأكثر تضرراً بالفيروس.

من جانبه، قال جان فرانسوا تريفيل، محافظ مايين، إنه منذ أسبوعين، أكدت مؤشرات محافظة مايين، التداول النشط للفيروس وتستمر الأزمة الصحية وتهدد بالتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره.

وأوضح أنه إذا قام كل سكان المحافظة بتطبيق التعليمات واحترامها، فستتطور المؤشرات الصحية في الاتجاه الصحيح؛ لذا فإن هذه المعركة هي شأن الجميع.

يذكر أنه تم تسجيل العديد من الحالات المصابة بالفيروس عقب اكتشاف بؤر جديدة في المحافظة هذا الأسبوع، مما يؤثر بشكل رئيسي في الأعمال التجارية والأشخاص الضعفاء، أو غير المستقرين في الهياكل الاجتماعية أو الطبية الاجتماعية.