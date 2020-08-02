شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط إنتاج أمريكا من النفط الخام بمليوني برميل في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام هبط في شهر مايو، بواقع مليوني برميل يومياً.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري، أن ولاية تكساس قلّصت إنتاجها بمقدار 764 ألف برميل يومياً، في حين هبط إنتاج ولاية نورث داكوتا 353 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق.
وأشارت الإدارة في التقرير إلى أن نشاط الحفر البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نزل بواقع 300 ألف برميل يومياً، فيما تباطأ الطلب على البنزين بنسبة 23.5% من مستوياته قبل عام ليبلغ 7.2 مليون برميل يومياً.
وأبانت أنه انخفض الطلب على الديزل ونواتج التقطير الأخرى بنسبة 12.6% عنها قبل عام إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
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