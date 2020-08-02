شكرا لقرائتكم خبر عن حذف 26 ألف لعبة من متجر تطبيقات «أبل» في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزالت شركة «أبل» نحو 29.800 تطبيق من متجر التطبيقات، بما في ذلك أكثر من 26.000 لعبة، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث Qimai؛ إذ تأتي عمليات الإزالة وسط حملة قمع على الألعاب غير المرخصة من قبل السلطات الصينية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعطت «أبل» مطوري الألعاب مهلة حتى نهاية يونيو لتقديم رقم ترخيص صادر عن الحكومة لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق، وامتثلت متاجر تطبيقات Android في الصين منذ فترة طويلة لهذه اللوائح، ولكن ليس من الواضح سبب قيام Apple بتطبيقها بشكل صارم هذا العام؛ إذ حذفت الشركة أكثر من 2500 لعبة من متجر التطبيقات الخاص بها خلال الأسبوع الأول من يوليو.

وذكرت شركة الأبحاث SensorTower في ذلك الوقت، أن الألعاب التي تأثرت بالحذف تضمنت أسماء مثل Zynga وSupercell.

وسعت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة لفرض لوائح أكثر صرامة على صناعة الألعاب لإزالة المحتوى الحساس. ويقول المطلعون على الصناعة، إن عملية الموافقة على الألعاب التي تطلع لتمكين عمليات الشراء داخل التطبيق طويلة ومعقدة، ما يؤذي الجميع باستثناء أكبر مطوري الألعاب.

من جهته قال تود كوهن، مدير التسويق في AppIn China، وهي شركة تساعد الشركات الأجنبية على توزيع تطبيقاتها، «يؤثر هذا بشكل كبير في دخل المطورين الصغار والمتوسطين، ولكن نظراً لصعوبات الحصول على رخصة تجارية، فإن هذا الأمر مدمر لصناعة ألعاب iOS بالكامل في الصين».

وذكرت شركة الأبحاث SensorTower في ذلك الوقت، أن الألعاب التي تأثرت بالحذف تضمنت أسماء مثل Zynga وSupercell. وسعت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة، إلى فرض لوائح أكثر صرامة على صناعة الألعاب لإزالة المحتوى الحساس.