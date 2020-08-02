الخلافات تعوق الكونجرس الأمريكي عن الاتفاق على مخصصات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي للصحفيين، إن قيادات الحزب الديمقراطي في الكونجرس «لم يقتربوا بعد» من التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض لضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الأمريكي لتخفيف الخسائر الفادحة الناجمة عن جائحة كورونا».

وقال شومر: «كان ذلك أطول لقاء يجمعنا، وكان مثمراً أكثر من أي من الاجتماعات الأخرى.. وهناك كثير من القضايا التي ما تزال عالقة إلى حد كبير».

وأدلى شومر بهذه التصريحات بعد أن أنهى مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لقاء استمر ثلاث ساعات، وجمعهما أيضاً بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مبنى الكونجرس، السبت.

ولم يتمكن الكونجرس منذ عدة أشهر من التوصل إلى اتفاق حول جولة جديدة من المعونات الاقتصادية لمواجهة وباء أودى بحياة أكثر من 150 ألف أمريكي، وأدى إلى أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ الكساد العظيم.

وفي اجتماع عقد في الكونجرس مساء الخميس بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وزعماء في الحزب الديمقراطي، تركزت المفاوضات على تمديد فترة تقديم الإعانة الأسبوعية وقدرها 600 دولار كمستحقات بطالة تقدمها الحكومة الاتحادية للأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم، بسبب الأزمة الصحية، إلى جانب بدلات البطالة التي تقدمها الولايات.

وأقر مجلس النواب في مايو/أيار، اتفاقاً بقيمة ثلاثة تريليون دولار تخصص لمجموعة واسعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك تخصيص مزيد من الأموال للفحوص، والانتخابات ودعم حكومات الولايات، والحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية. (رويترز)