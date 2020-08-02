شكرا لقرائتكم خبر عن سيمنس هيلثنيرز تستحوذ على فاريان بـ 16.4 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية سيمنس هيلثنيرز، إنها ستستحوذ على فاريان ميديكال سيستمز في صفقة تُقيّم الشركة الأمريكية لمعدات وبرمجيات علاج السرطان بنحو 16.4 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تستحوذ سيمنس هيلثنيرز على جميع أسهم فاريان بسعر 177.50 دولار للسهم نقداً، بما ينطوي على علاوة سعرية 24% فوق سعر سهم الشركة الأمريكية عند إغلاق الجمعة.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيمنس هيلثنيرز تستحوذ على فاريان بـ 16.4 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.